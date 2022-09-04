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4 сентября, 18:06

Гришин считает, что ЦСКА был на голову сильнее «Крыльев Советов»

Алексей Еремин

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу армейцев в матче 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Очень хорошая игра со стороны армейцев, особенно во втором тайме. Мне кажется, что счет должен был быть другим и ЦСКА мог обыгрывать «Крылья» крупнее. ЦСКА был на голову сильнее «Крыльев». Неплохо смотрелся Чалов, были моменты. Единственное — не забил, а нападающий должен забивать. Эпизод с возможным пенальти на Мойзесе? Там не было пенальти, Бейл чисто выбил мяч. Судья правильно рассудил эпизод», — приводит Metaratings.ru слова Гришина.

На 45+1-й минуте матча «Крылья Советов» — ЦСКА арбитр Артем Любимов, не квалифицировал действия самарца Глена Бейла как нарушение правил и не назначил 11-метровый удар.

ЦСКА набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 9-й строчке (9 очков).

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Краснодар» 10 сентября. Самарский клуб сыграет в гостях против «Химок».

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-v-epizode-s-moyzesom-ne-bylo-penalti-beyl-chisto-vybil-myach-1352815/
Федор Чалов
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Александр Гришин
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