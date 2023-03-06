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Сегодня, 18:56

Александр Гришин считает, что у ЦСКА есть шансы на призовые места в РПЛ

Виктория Кравченко
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Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о шансах команды попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2022/23.
«В 18-м туре почти все лидеры потеряли очки. «Спартак» сыграл вничью, «Ростов» проиграл. Есть большая вероятность того, что ростовчане покинут тройку лидеров, потому что команда совсем сырая. И если ЦСКА будет брать свои очки, показывать такой футбол, который был в первом матче Кубка России с «Краснодаром», то шансы на медали велики», — сказал Гришин RT.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1119913-grishin-cska-rpl
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