Александр Гришин считает, что у ЦСКА есть шансы на призовые места в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о шансах команды попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«В 18-м туре почти все лидеры потеряли очки. «Спартак» сыграл вничью, «Ростов» проиграл. Есть большая вероятность того, что ростовчане покинут тройку лидеров, потому что команда совсем сырая. И если ЦСКА будет брать свои очки, показывать такой футбол, который был в первом матче Кубка России с «Краснодаром», то шансы на медали велики», — сказал Гришин RT.