Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:05

Гришин: «Когда Акинфеев закончит играть, в воротах ЦСКА будет Помазун или Тороп»

Гришин высказался о будущем вратарской позиции в ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин высказался о будущем вратарской позиции в армейском клубе.

«Тороп — хороший вратарь, который неплохо сыграл две игры на Кубок России, практически без ошибок. Хорошо играет ногами. Конечно, тяжело будет заменить Игоря Акинфеева. Мастерство Игоря невозможно поставить ни в какие сомнения. Пока Акинфеев будет играть, Влад будет получать свое время в кубковых играх, или тренерский штаб будет доверять ему другие матчи. Когда Игорь закончит играть, скорее всего, в воротах ЦСКА будет Помазун или Тороп. На замену Игоря есть два неплохих голкипера. Помазун в аренде, но, думаю, будут его возвращать. Потому что в команде должны быть два равных вратаря. Пока Акинфеев здоров и в силах выполнять свои функции, Игорь будет основным вратарем команды ЦСКА», — приводит слова Гришина Sport24.

Сейчас за ЦСКА играют два голкипера — Игорь Акинфеев и Владислав Тороп; еще один страж ворот Илья Помазун находится в аренде в екатеринбургском «Урале».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-grishin-kogda-akinfeyev-zakonchit-igrat-v-vorotakh-tsska-budet-pomazun-ili-torop
Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
Илья Помазун
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство
Известная фигуристка объявила о разводе. Она осталась одна с ребенком
Причиной повреждения домов в Белгороде стал нештатный сход боеприпаса Су-34
21 апреля — Ураза-байрам – 2023: традиции и особенности великого праздника мусульман
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Уничтожение скопления пехоты ВСУ российским десантом на квадроциклах попало на видео
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илья Садыгов: «Ни один тренер не выпускал меня на поле из-за отца. Это бред»

Каманцев ответил президенту «Урала» Иванову насчет встречи судей со «Спартаком»