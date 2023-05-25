Член ЭСК: «Роша искал у судей защиты, а они расценили его жест как оскорбление»

Член ЭСК Александр Гвардис объяснил, почему Сергей Карасев ошибочно удалил защитника ЦСКА Виллиана Рошу в дерби против «Спартака» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

Бразильский защитник получил красную карточку после демонстрации неприличного жеста, который он повторил за форвардом «Спартака» Александром Соболевым. 24 мая дисквалификация защитника армейцев была отменена.

— Была ли дискуссия на заседании ЭСК по поводу отмены красной карточки Роше?

— Нет, нет. Большинство членов комиссии сразу пришло к выводу, что этот эпизод тянул на красную карточку для Соболева, но не для Роши. Игрок ЦСКА просто искал у судей защиты, показывая, что его обидели, а арбитры не сразу на это отреагировали. Считаю, вот эта небольшая заминка с принятием решения и сыграла злую шутку с футболистом армейцев. Подними судья на линии моментально флаг после того, как Соболев показал этот жест, Карасев во всем бы разобрался. Роша увидел, что судьи не сразу отреагировали на поступок Соболева и начал жестами объяснять арбитрам в чем дело. В итоге его интерпретацию тоже приняли за оскорбление.

— Для вас очевидно, что контакт ноги Дивеева с ногой Зобнина, — это не пенальти?

— Да. Тут все ясно. Это не 11-метровый.

— Не считаете, что изначально было рискованно назначать Карасева на дерби? Сергею 43 года, на неделе он уже отсудил матч на Кубок России «Краснодар» — «Урал». Да и бригада у него на игре «Спартак» — ЦСКА была экспериментальная.

— За назначения у нас отвечают люди из департамента судейства. Они все отслеживают, знают, в каком состоянии (физическом, психологическом) находится тот или иной арбитр. Карасев — из тех рефери, которые сегодня могут отработать на любом матче. Опытнейший рефери, судил на чемпионате мира и чемпионате Европы. Кто, если не он, должен судить дерби? А от ошибок никто не застрахован. Повторюсь, сейчас Карасев является одним из ведущих наших судей.

Полностью интервью Александра Гвардиса читайте на сайте «СЭ».