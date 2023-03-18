0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:25

Хаджи: «Если безобразие продолжится, встреча «Спартака» с судьями — бесполезная затея»

Хаджи прокомментировал встречу «Спартака» с представителями судейского комитета
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал встречу «красно-белых» с представителями судейского комитета.

«Арбитры совершают на удивление странные ошибки: то боковой судья поднимает флажок раньше времени, то VAR не вмешивается, когда требуется. Карасев сам сказал: «Если бы видеоассистент сказал, что надо назначить пенальти, то я бы пошел к монитору». То есть один дает свисток раньше времени, второй говорит, что поставил бы пенальти, если об этом сказал VAR. Это что за безобразие? Если так и будет продолжаться, то все эти встречи — бесполезная затея. Надо навести порядок в самом судействе. Не только же «Спартак» страдает от судейских решений, но и другие команды тоже. Когда я работал, судьи получали не так много денег и были подозрения, что кто-то их стимулирует. А сейчас они получают достаточно, по 150 тысяч за игру — даже если две игры в месяц отсудить, то это очень хорошие деньги. И говорить о судействе в пользу какой-то команды неправильно: бардак в самом судейском корпусе», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней принимали участие главный тренер клуба Гильермо Абаскаль с помощниками, а со стороны судей были глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5035535-hadzhi-esli-bezobrazie-prodolzhitsya-vstrecha-spartaka-s-sudyami-bespoleznaya-zateya.html
dsadadad
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
12
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Тюкавина в концовке матча принес «Динамо» победу над «Уралом»

«Факел» — «Сочи»: Джанаева и Дркушича заменили перед началом матча