Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал встречу «красно-белых» с представителями судейского комитета.

«Арбитры совершают на удивление странные ошибки: то боковой судья поднимает флажок раньше времени, то VAR не вмешивается, когда требуется. Карасев сам сказал: «Если бы видеоассистент сказал, что надо назначить пенальти, то я бы пошел к монитору». То есть один дает свисток раньше времени, второй говорит, что поставил бы пенальти, если об этом сказал VAR. Это что за безобразие? Если так и будет продолжаться, то все эти встречи — бесполезная затея. Надо навести порядок в самом судействе. Не только же «Спартак» страдает от судейских решений, но и другие команды тоже. Когда я работал, судьи получали не так много денег и были подозрения, что кто-то их стимулирует. А сейчас они получают достаточно, по 150 тысяч за игру — даже если две игры в месяц отсудить, то это очень хорошие деньги. И говорить о судействе в пользу какой-то команды неправильно: бардак в самом судейском корпусе», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней принимали участие главный тренер клуба Гильермо Абаскаль с помощниками, а со стороны судей были глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».