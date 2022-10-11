Александр Кержаков ответил на вопрос о возможном возвращении в «Нижний Новгород»

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Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб. Ранее появилась информация, что Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив».
«Давайте без комментариев по поводу моей возможной работы, особенно таких, где фигурирует слово если», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».
В сезоне-2021/22 «Нижний» под руководством Кержакова занял 11-е место в РПЛ. Галактионов тренирует нижегородцев с июня 2022-го.
«Локомотив» располагается на 14-й строчке с 9 баллами в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования