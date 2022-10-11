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Сегодня, 19:49

Александр Кержаков ответил на вопрос о возможном возвращении в «Нижний Новгород»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб. Ранее появилась информация, что Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив».

«Давайте без комментариев по поводу моей возможной работы, особенно таких, где фигурирует слово если», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 «Нижний» под руководством Кержакова занял 11-е место в РПЛ. Галактионов тренирует нижегородцев с июня 2022-го.

«Локомотив» располагается на 14-й строчке с 9 баллами в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kerzhakov-vozvrashhenie-v-pari-nn-davajte-bez-kommentariev/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
1
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