Кержаков: «Надеюсь, что весной мы будем наблюдать за Жерсоном, которого все хотят видеть в «Зените»

2 ноября, 14:52
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру полузащитника команды Жерсона.
«Первые тридцать минус Жерсон поддерживал тот темп, который задал «Зенит». И он выглядел очень неплохо. Но, на данный момент, эти тридцать минут — его максимум. Во втором тайме он просел физически и замена, на мой взгляд, напрашивалась намного раньше. Может быть, из-за этого «Локомотив» получил преимущество в центре поля во втором тайме. Думаю, каждому болельщику «Зенита» и любителю футбола хотелось бы видеть мастеровитого игрока. Как говорит тренерский штаб, Жерсон не готов на сто процентов. И когда он будет готов, никто не знает. Надеюсь, что весной мы будем наблюдать за Жерсоном, которого все хотят видеть в «Зените», — сказал Кержаков «СЭ».
Жерсон перешел в «Зенит» этом 2025 года из «Фламенго». За «Зенит» 28-летний бразилец провел 9 матчей и забил 1 гол.
svs
Вот интересно почему при переходе из команды в команду футболист сразу теряет форму?
02.11.2025
TokTram_
Текущего Жерсона итак хочет видеть в составе "Зенита" подавдяющее число болел в России. Что не так-то?!
02.11.2025