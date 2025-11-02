Кержаков: «Надеюсь, что весной мы будем наблюдать за Жерсоном, которого все хотят видеть в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру полузащитника команды Жерсона.

«Первые тридцать минус Жерсон поддерживал тот темп, который задал «Зенит». И он выглядел очень неплохо. Но, на данный момент, эти тридцать минут — его максимум. Во втором тайме он просел физически и замена, на мой взгляд, напрашивалась намного раньше. Может быть, из-за этого «Локомотив» получил преимущество в центре поля во втором тайме. Думаю, каждому болельщику «Зенита» и любителю футбола хотелось бы видеть мастеровитого игрока. Как говорит тренерский штаб, Жерсон не готов на сто процентов. И когда он будет готов, никто не знает. Надеюсь, что весной мы будем наблюдать за Жерсоном, которого все хотят видеть в «Зените», — сказал Кержаков «СЭ».

Жерсон перешел в «Зенит» этом 2025 года из «Фламенго». За «Зенит» 28-летний бразилец провел 9 матчей и забил 1 гол.