Кержаков — о победе «Зенита»: «Краснодару» не хватило сил, чтобы отыграться»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Матч был напряженный. В первом тайме «Краснодар» хорошо оборонялся. Мы видели, что несколько раз пытались реализоваться за счет длинных передач, но в основном были в обороне. Во втором тайме Семак перешел на другую схему и я думаю, тут плюсом стало, что вышел Артур. Он добавил агрессии и футбольной скорости. Вместе с Кассьерой они хорошо исполнили два момента. «Краснодару» уже не хватило сил, чтобы отыграться», — сказал Кержаков «СЭ».

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».

Софья Грецкая