Кержаков о победе «Зенита»: «Показалось, что «Локомотив» не был готов к такому началу матча»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).

«Очень понравилась игра «Зенита». Начало встречи выдалось хорошим. Не думаю, что какая-либо из команд может выдержать скорость и темп заданный «Зенитом» в первые тридцать минут. Поэтому очевидно, что после хорошего давления наступает небольшой функциональный спад. «Локомотив» этим не воспользовался. Со стороны показалось, что он не был готов к такому началу матча. «Зенит» хорошо выбегал в быстрые атаки и создавал проблемы у чужих ворот. Во втором тайме «Локомотив» немного перестроил свою игру в атакующих действиях, стал использовать фланговых нападающих. Он перехватил инициативу в плане владения мячом. Но у них появились явные моменты только при счете 2:0», — сказал Кержаков «СЭ».

«Зенит» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и вышли на второе место в таблице РПЛ, «Локомотив» с 27 баллами опустился на четвертую строчку.