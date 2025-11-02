Кержаков о победе «Зенита»: «Показалось, что «Локомотив» не был готов к такому началу матча»

2 ноября, 13:25
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).
«Очень понравилась игра «Зенита». Начало встречи выдалось хорошим. Не думаю, что какая-либо из команд может выдержать скорость и темп заданный «Зенитом» в первые тридцать минут. Поэтому очевидно, что после хорошего давления наступает небольшой функциональный спад. «Локомотив» этим не воспользовался. Со стороны показалось, что он не был готов к такому началу матча. «Зенит» хорошо выбегал в быстрые атаки и создавал проблемы у чужих ворот. Во втором тайме «Локомотив» немного перестроил свою игру в атакующих действиях, стал использовать фланговых нападающих. Он перехватил инициативу в плане владения мячом. Но у них появились явные моменты только при счете 2:0», — сказал Кержаков «СЭ».
«Зенит» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и вышли на второе место в таблице РПЛ, «Локомотив» с 27 баллами опустился на четвертую строчку.
Горын
Да не только вначале. Комличенко весь матч этим занимался.
02.11.2025
kawh1.leonard
на слово Зенит
02.11.2025
kawh1.leonard
забанили
02.11.2025
kawh1.leonard
Показалось, что в начале игры одним разрешали вольную боьбу, а другим нет; так же - Локомотиву нужно поучиться на актёрских курсах для латиноамериканцев.
02.11.2025