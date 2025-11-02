Кержаков о продлении контракта Вендела: «Это позволит ему не думать о чем-нибудь извне, кроме побед «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта с полузащитником Венделом. Новое соглашение с 28-летним бразильцем действует до конца сезона-2028/29.

«Вендел всегда был ключевым игроком «Зенита» в центре поля. Сейчас это продление контракта позволит успокоиться и ему, и клубу. Как мне кажется, что не будет разговоров, куда и когда уходит Вендел. Условия нового контракта, наверное, устроили игрока и клуб. Это позволит Венделу не думать о чем-нибудь извне, кроме побед «Зенита», — сказал Кержаков «СЭ».

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Хавбек забил 21 гол и сделал 39 результативных передач в 162 матчах за российскую команду во всех турнирах.

Вместе с «Зенитом» Вендел четыре раза становился чемпионом России, трижды завоевывал Суперкубок и один раз — Кубок страны.