Кержаков о продлении контракта Вендела: «Это позволит ему не думать о чем-нибудь извне, кроме побед «Зенита»

2 ноября, 17:20
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта с полузащитником Венделом. Новое соглашение с 28-летним бразильцем действует до конца сезона-2028/29.
«Вендел всегда был ключевым игроком «Зенита» в центре поля. Сейчас это продление контракта позволит успокоиться и ему, и клубу. Как мне кажется, что не будет разговоров, куда и когда уходит Вендел. Условия нового контракта, наверное, устроили игрока и клуб. Это позволит Венделу не думать о чем-нибудь извне, кроме побед «Зенита», — сказал Кержаков «СЭ».
Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Хавбек забил 21 гол и сделал 39 результативных передач в 162 матчах за российскую команду во всех турнирах.
Вместе с «Зенитом» Вендел четыре раза становился чемпионом России, трижды завоевывал Суперкубок и один раз — Кубок страны.
Lars Berger
Как решился вопрос с расизмом в отношении Вендела?) Ему полегчало, когда увидел сумму в контракте? Тяжесть с души упала?)
02.11.2025