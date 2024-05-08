Кержаков рассчитывает летом вернуться к работе тренером

Российский тренер Александр Кержаков ведет переговоры с рядом футбольных клубов и рассчитывает летом вернуться к работе.

«Не хочу принимать резких решений, все нужно досконально изучить, обговорить, обсудить. Я думаю, что летом приступлю к работе. Российские или зарубежные клубы? Я в стадии общения с разными клубами, не хочу сейчас афишировать», — цитирует Кержакова ТАСС.

8 мая стало известно, что специалист проходит стажировку в «Севилье».

В качестве игрока он выступал за клуб в 2007 и 2008 годах. В составе команды россиянин стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании. В июле 2017 года Кержаков завершил карьеру.

Последним местом работы 41-летнего Кержакова в качестве тренера был сербский «Спартак».