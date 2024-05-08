Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:03

Кержаков рассчитывает летом вернуться к работе тренером

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский тренер Александр Кержаков ведет переговоры с рядом футбольных клубов и рассчитывает летом вернуться к работе.

«Не хочу принимать резких решений, все нужно досконально изучить, обговорить, обсудить. Я думаю, что летом приступлю к работе. Российские или зарубежные клубы? Я в стадии общения с разными клубами, не хочу сейчас афишировать», — цитирует Кержакова ТАСС.

8 мая стало известно, что специалист проходит стажировку в «Севилье».

В качестве игрока он выступал за клуб в 2007 и 2008 годах. В составе команды россиянин стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании. В июле 2017 года Кержаков завершил карьеру.

Последним местом работы 41-летнего Кержакова в качестве тренера был сербский «Спартак».

Источник: ТАСС
Александр Кержаков
Футбол
1
Обсудить
Читайте также
Кенийский марафонец Кипчоге рассказал о травле после гибели Киптума
Агент Дзюбы обвинил тренера «Локомотива» Галактионова в отсутствии смелости
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Ишковым интересуется «Краснодар», Даку может сменить Дзюбу в «Локо». Кем из аутсайдеров РПЛ могут усилиться наши топ-клубы
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сторона агента Маньякова — о споре с Игнатовым: «Борьба не закончена, впереди как минимум три инстанции»

Калинин заявил, что «Факел» будет бороться за каждое очко