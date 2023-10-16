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Сегодня, 11:30

Александр Кержаков — о брате Михаиле: «Всегда мечтал, чтобы брат стал основным вратарем «Зенита»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Михаил Кержаков и Александр Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» прокомментировал игру за «Зенит» своего младшего брата Михаила.

— Смотрите ли матчи «Зенита», переживаете ли за брата?

— Конечно, за брата всегда переживаю. Всегда мечтал, чтобы он стал основным вратарем «Зенита», и очень счастлив, что он добился таких результатов. Своим трудом он это заслужил.

А смотреть матчи удается редко, хотя здесь все игры РПЛ показывают по местным каналам. Последнее, что видел, — «Динамо» — ЦСКА и, как ни странно, «Балтика» — «Урал». Просто мы были в гостинице, и там шли эти трансляции.

— Сажаете команду на сбор за день до игры, как было в России?

— Да.

— Сильно переживали, когда в матче с ЦСКА Антон Заболотный в подкате брату забил, подкараулив ошибку?

— Нет. Думаю, что при нынешних футбольных тенденциях почти у каждого вратаря случаются такие ошибки.

— Лично вы требуете от своих вратарей больше играть ногами и делать короткие передачи?

— Мы отталкиваемся от их возможностей. Поэтому пока не требую.

Александр Кержаков. «Не думаю, что когда-нибудь возникнет вопрос, чтобы я возглавил московский «Спартак». Интервью Александра Кержакова

Александр Кержаков
Михаил Кержаков
Футбол
ФК Зенит
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