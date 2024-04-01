Александр Кержаков рассказал, что ведет переговоры с несколькими клубами

Бывший тренер «Пари НН» и сербского «Спартака» Александр Кержаков рассказал, что ведет переговоры с несколькими клубами о возможном назначении на пост главного тренера.

«У меня были и предложения из разных клубов, и сейчас я нахожусь в стадии переговоров и общения с несколькими клубами. Поэтому на данный момент сконцентрирован на изучении футбола, анализе матчей и сборе как можно большей информации. Тем самым я работаю над собой. Параллельно с этим в неспешном режиме у меня идут переговоры по нескольким вариантам. Пока нет необходимости предлагать себя с помощью рассылки резюме», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Кержаков отказался рассказывать, откуда ему поступают предложения. Он заявил, что все равно это узнается из каких-либо источников.

В июле 2017 года россиянин завершил карьеру футболиста и был назначен на должность координатора команд академии «Зенита». Кержаков играл за «Светогорец», «Зенит», «Севилью», «Динамо» и «Цюрих». Он — лучший бомбардир в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (совместно с Артемом Дзюбой, у обоих по 30 голов).

Последним местом работы Кержакова был «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года. На тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах. Ранее 41-летний специалист работал в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.