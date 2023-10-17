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Сегодня, 14:15

Кержаков: «Осадок от Кипра был хуже, чем от ухода из «Нижнего». К Галактионову претензий нет»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал о том, как уходил из «Нижнего Новгорода», и отметил, что к своему сменщику Михаилу Галактионову претензий не имеет.

— Самый горький пока момент в тренерской карьере — непродление контракта с «Нижним Новгородом»? Выглядело это как чудовищная несправедливость. Все прочили команде вылет, вы занимаете с новичками РПЛ с составом из первой лиги 11-е место, весной меньше вас пропускает только «Зенит» — и вы оказываетесь без работы.

— Это не очень приятный момент, но понимаю, что выполнил задачу и не подвел тех людей, которые мне ее доверили. Да, у меня было много разговоров с руководством клуба, что продолжу работу, и я понимал, что именно нужно улучшать, чтобы становиться сильнее. Но осадок от Кипра — хуже, чем от Нижнего Новгорода. То, что произошло в «Кармиотиссе», было настолько противно... Надеюсь, что этот момент так и останется самым негативным в моей карьере.

— Вы услышали фамилию Галактионова еще на финале Кубка России «Спартак» — «Динамо» — вам сказали, что он тогда попрощался с людьми в РФС и сказал, что уходит в «Нижний Новгород», где вы еще работали. У вас есть к нему претензии, что он шел на «живое место»?

— По сути, не на живое. У меня же контракт заканчивался через три дня после того, как он это сказал. Разные люди воспринимают жизненные ситуации по-разному. Для кого-то это невозможно по сути своей сделать, а кому-то — нормально. Если ты недоволен поступками тех или иных людей, то это твои проблемы. Конечно, есть базовые человеческие нормы, которые нельзя нарушать, но речь идет об обычной жизненной ситуации. Так что в этой истории претензий к Галактионову нет, а есть только к тем, кто обещал мне продолжение работы, но обещание не выполнил. Даже не претензии, а вопросы.

— У вас с Галактионовым после этого было общение?

— Один раз я через Равиля Измайлова попросил его отпустить ребят на прощальный ужин. Галактионов мне перезвонил и сказал, что не против.

Александр Кержаков и&nbsp;Лучано Спаллетти. «В «Зените» считал Спаллетти двуличным. Став тренером, полностью пересмотрел свои взгляды». Интервью Кержакова

Александр Кержаков
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Суботица)
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