Кержаков: «С Миллером отдельно общался один раз. Часы от него, как и майка Месси, находятся дома у родителей»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал об общении с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

— С Диком Адвокатом вы не очень друг друга поняли, когда он только пришел в «Зенит», а вы хотели уехать из-за него за границу. Но потом в сборной вы прекрасно сработались.

— Мы понимали друг друга все время. Это опять вопрос к восприятию ситуации глазами тренера и футболиста. Дик говорил мне: «Как футболист я понимаю тебя на сто процентов, и я бы сам на твоем месте этого хотел. Но пойми меня как тренера — я не хочу тебя отпускать».

— Вы тяжело уходили из «Зенита» в «Севилью» и вернулись потом не в Санкт-Петербург, а в «Динамо». Когда в 2010-м возвращались домой, пришлось для этого с Алексеем Миллером или еще кем-то из верхушки «Газпрома» разговаривать?

— Нет. В «Динамо» перешел, потому что «Зенит» тогда был не готов меня брать. А в 2010-м, как только появились разговоры о том, что он заинтересован, даже не задумывался.

— Сколько раз вы вообще лично общались с Миллером?

— Когда он приезжал к команде. А один раз, в конце 2010 года, — отдельно. Он пригласил меня к себе в офис, и меня там наградили званием лучшего игрока чемпионата. Он тогда лично меня поздравил и вручил часы. Они, как и майка Месси, дома у родителей.