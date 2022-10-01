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Кержаков: «Сомневаюсь, что «Зенит» не выиграет дома в матче с «Ростовом»

Дмитрий Барулев

Экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Ростовом».

«Это будет интересный матч. Интересно посмотреть на «Ростов», который сейчас в лидерах. Посмотреть на «Ростов» в Санкт-Петербурге, где ни одной команде не играется легко, где «Зенит» практически всегда фаворит. Интересно посмотреть на команду Карпина. Может ли «Ростов» навязать борьбу «Зениту»? В конкретном матче любая команда может навязать борьбу.
В этом матче может произойти все, но сомневаюсь, что «Зенит» не выиграет дома в матче с «Ростовом». Может быть, для меня это будет приятным удивлением, если «Ростов» опровергнет мои слова. Возрастет интрига, и мы увидим, что команда «Ростов» способна на многое даже с тем составом, который у нее есть — с молодыми амбициозными ребятами», — сказал Кержаков «СЭ».

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 октября. Начало встречи — 16.30 по мск.

Александр Кержаков
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