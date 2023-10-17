Кержаков рассказал, почему закончил карьеру игрока: «Если бы Луческу не убрали — и я бы еще остался»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» вспомнил, как закончил карьеру игрока.

— Еще один урок — уметь уходить вовремя.

— Безусловно. Как говорила Фаина Раневская: «Лучше на час раньше, чем на секунду позже». У меня тоже был такой опыт — с «Зенитом», когда завершал карьеру. Все говорили, что мог бы еще поиграть, но у меня было желание закончить карьеру в родном клубе. А если бы я не сделал это тогда, то потом такой возможности у меня, скорее всего, не было бы.

— Как у вас с Дзюбой складывались отношения в «Зените»?

— Нормально. Я понимал свою роль в «Зените» того периода, с Мирчей разговаривал о ней. Луческу тоже, кстати, замечательный человек, о котором у меня остались очень добрые воспоминания. Он мне обозначил то, что от меня хотел, и я с этим согласился. Были ребята, которые на тот момент играли сильнее меня.

— Чего же он хотел?

— Чтобы я своим примером показывал, каким должно быть отношение к делу. В итоге я, наверное, провел больше всех тренировок за сезон.

— Нет ощущения, что Луческу убрали из «Зенита» слишком рано, недотерпели?

— Думаю, что, если бы его не убрали, то и я бы еще остался. Но досады нет, это футбол.

— Сразу увидели, что Роберто Манчини вы не нужны?

— Конечно. Никто в клубе мне не говорил, что я нужен. Контракт закончился, и я решил завершить карьеру.

— У вас с Манчини даже ни одного разговора не было?

— Нет. Я и ни в одной тренировке не участвовал. Не звали.