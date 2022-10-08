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Сегодня, 21:45

Александр Кержаков заявил о готовности возглавить «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил о готовности возглавить московский «Локомотив» и спасти команду от вылета из РПЛ.

8 октября пресс-служба «Локомотива» сообщила об увольнении главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Конечно же, я готов возглавить «Локомотив» и спасти команду от вылета, если ко мне обратятся. Обращалось ли уже ко мне руководство? Я думаю, вы бы об этом узнали», — сказал Кержаков «РБ Спорт».

«Локомотив» с 9 очками после 12 игр идет в зоне стыковых матчей, красно-зеленые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kerzhakov-zayavil-o-gotovnosti-vozglavit-lokomotiv/
Александр Кержаков
ФК Локомотив (Москва)
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