Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

5 августа 2017, 14:16

Александр Кокорин: "Не стоит обращать внимания на назначение Вилкова на матч против "Спартака"

Зураб ТОДУА
Telegram Дзен

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что в данный момент сложно оценить истинную силу красно-белых. Форвард подчеркнул, что болельщикам не стоит обращать внимания на назначение главным арбитром встречи Михаила Вилкова, при судействе которого москвичи дважды проигрывали сине-бело-голубым при одной ничьей и разнице мячей 3-11.

 
Леандро ПАРЕДЕС vs ФЕРНАНДУ. Паредес vs Фернанду: битва титанов в центре поля

– "Спартак" – один из главных раздражителей для нашей команды, история противостояния с ним очень яркая; можно сказать, наши клубы являются непримиримыми соперниками, – цитирует ТАСС Кокорина. – Если сравнивать с периодом, когда я играл в "Динамо", то тут все совсем по-другому. Приближение такого матча всегда ощутимо, накал игры чувствуется во всем – это битва двух столиц. О том, как в Петербурге ненавидят "Спартак", знают абсолютно все; уверен, что зрителей будет много и их ждет настоящее зрелище.

Статистика "Зенита" при Вилкове? Думаю, что на это не стоит обращать внимания. Вообще, эта тема больше относится к болельщикам. Когда твоя команда проигрывает большие матчи, ты видишь в этих поражениях судейские ошибки. Думаю, что в этой игре все будет зависеть от игроков на поле, а какой судья будет обслуживать встречу, абсолютно неважно.

По-хорошему я видел только последний матч "Спартака" в чемпионате – против "Краснодара" (2:0), а остальные смотрел нарезками на базе. Понятно, что спартаковцы в матче с "Краснодаром" очень хотели добиться первой победы в чемпионате, но я считаю, что их соперник сыграл не в свою игру из-за кадровых потерь, поэтому полноценно оценить силу "Спартака" в нынешнем сезоне пока сложно. В первых матчах им где-то не повезло, посмотрим что будет на дистанции.

Напомним, матч "Зенит" – "Спартак" состоится в воскресенье, 6 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Источник: http://tass.ru/sport/4464333
Александр Кокорин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Михаил Вилков
0
Читайте также
Даниил Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Наказание за грубость, три шайбы в большинстве и лютый Да Коста. Что произошло в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
"Зенит" заработал рекордную сумму на билетах на матч со "Спартаком"
"Спартак" оштрафован за нанесение ущерба стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками команды
Валерий Карпин: "Селихов сменил Реброва? С "Зенитом" пятый гол ничего уже не решал"
Александр Ерохин: "Буду долго вспоминать матч со "Спартаком"
Алексей Николаев: "Лично мне Тарханов не сказал, что я должен заканчивать с судейством"
Константин Зырянов: "Что со "Спартаком"? Они приезжают в Петербург со страхом"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У "Динамо" нет предложений по Погребняку

Сергей Прядкин: "Может, стоит сделать шаг назад и сократить два-три клуба?"