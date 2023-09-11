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Сегодня, 15:45

Коваленко — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Арсен — футболист под Европу»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко в интервью «СЭ» прокомментировал переход хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Знал, что рано или поздно он уедет. Это был вопрос времени. У него очень сильные качества. Арсен — футболист под Европу. Надеюсь, это первый шаг к ослаблению санкций по отношению к России», — сказал Коваленко «СЭ».

Захарян перешел в испанскую команду 19 августа 2023 года и подписал с клубом контракт до конца июня 2029 года.

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Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Александр Коваленко
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Спартак – Сочи
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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