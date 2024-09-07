Куртеян: «Раз ушел Сергеев, понятно, зачем «Зениту» Соболев»

Бывший игрок «Зенита» Александр Куртеян прокомментировал переход форварда Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

«Если честно, мне непонятен трансфер Соболева в «Зенит». Полагаю, Семаку такой форвард нужен для тактической гибкости. С помощью Соболева можно выходить из-под давления, удерживать мяч на чужой половине, играть верхом. Но, мне кажется, «Зенит» с любым давлением и так справляется. В том числе на втором этаже. Может, Соболева взяли, чтобы увеличить количество нападающих. Ведь ушел из команды Сергеев, а три форварда — оптимальное число. Особенно с учетом того, что у «Зенита» много атакующих игроков, способных забить.

Он хороший нападающий, забивал голы, когда выходил на замену, и вообще смотрелся в «Зените» органично. В этом сезоне что-то случилось, потерял место в составе. Не играл, не забивал, может, с тренерами был конфликт. Раз ушел Сергеев, понятно, зачем «Зениту» Соболев. Все к этому шло», — цитирует «РБ Спорт» Куртеяна.