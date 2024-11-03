Кутицкий: «Такое количество пропущенных голов связано с небольшим недопониманием в защитных действиях «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался о большом количестве пропущенных командой голов в сезоне-2024/25.

«Конечно, всегда приятно побеждать с нулем пропущенных, поэтому нам нужно будет сделать определенные корректировки в обороне, чтобы не было так много пропущенных. Думаю, такое количество пропущенных голов связано с небольшим недопониманием в защитных действиях. Где-то не хватает концентрации», — цитирует Legalbet Кутицкого.

В последних 10 матчах московское «Динамо» пропустило 18 мячей. Команда с 27 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.