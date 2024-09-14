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Сегодня, 05:52

Легков: «Станкович — это то, что было нужно «Спартаку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам и болельщик «Спартака» Александр Легков считает, что новый главный тренер красно-белых Деян Станкович именно тот, кто нужен был команде.

«Вижу, что у Станковича все получается. О нем уже много положительного говорят. Мне кажется, что он — это то, что было нужно «Спартаку». Думаю, у команды под его началом большое будущее. Красно-белым сто процентов нужен был именно такой харизматичный тренер», — цитирует Legalbet Легкова.

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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