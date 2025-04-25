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Сегодня, 17:55

Легков — о жалобе Быстрова на «Спартак»: «Я всегда готов взять его с собой на стадион»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион и болельщик «Спартака» Александр Легков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего футболиста красно-белых Владимира Быстрова.

Ранее экс-футболист заявил, что «Спартак» не приглашает его на домашние матчи. Также Быстров, по его словам, не смог купить билет в ложу самостоятельно.

«Готов ли поделиться билетом с Быстровым? Если он ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион. Но надо копать глубже: почему у него нет билета и с чем это связано. Но руку помощи протянуть готов», — сказал Легков «СЭ».

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Александр Легков
Владимир Быстров
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