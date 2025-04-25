Легков — о жалобе Быстрова на «Спартак»: «Я всегда готов взять его с собой на стадион»

Олимпийский чемпион и болельщик «Спартака» Александр Легков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего футболиста красно-белых Владимира Быстрова.

Ранее экс-футболист заявил, что «Спартак» не приглашает его на домашние матчи. Также Быстров, по его словам, не смог купить билет в ложу самостоятельно.

«Готов ли поделиться билетом с Быстровым? Если он ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион. Но надо копать глубже: почему у него нет билета и с чем это связано. Но руку помощи протянуть готов», — сказал Легков «СЭ».