Легков считает шансы «Спартака» на чемпионство минимальными: «2 процента из 100»

Олимпийский чемпион и болельщик «Спартака» Александр Легков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о шансах красно-белых на чемпионство.

«Минимальные шансы на чемпионство в этом сезоне. В один момент шли вместе с «Зенитом» и «Краснодаром» с равным количеством очков, но затем свои очки потеряли, скорее всего, похоронив чемпионские амбиции. Из ста процентов дам два на их чемпионство. Но я искренне желаю, чтобы они остались в тройке и еще поборолись, это возможно. Думаю, первым будет «Зенит» или «Краснодар», — сказал Легков «СЭ».

«Зенит» (53 очка) после 25 туров идет вторым в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка. «Спартак» с 50 очками занимает 3-е место в таблице.