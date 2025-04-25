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Сегодня, 18:08

Легков считает шансы «Спартака» на чемпионство минимальными: «2 процента из 100»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион и болельщик «Спартака» Александр Легков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о шансах красно-белых на чемпионство.

«Минимальные шансы на чемпионство в этом сезоне. В один момент шли вместе с «Зенитом» и «Краснодаром» с равным количеством очков, но затем свои очки потеряли, скорее всего, похоронив чемпионские амбиции. Из ста процентов дам два на их чемпионство. Но я искренне желаю, чтобы они остались в тройке и еще поборолись, это возможно. Думаю, первым будет «Зенит» или «Краснодар», — сказал Легков «СЭ».

«Зенит» (53 очка) после 25 туров идет вторым в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка. «Спартак» с 50 очками занимает 3-е место в таблице.

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Александр Легков
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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