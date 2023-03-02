Ломовицкий: «Интересно когда-нибудь поработать под руководством Бердыева»

Сегодня, 12:15
Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий в интервью «СЭ» рассказал, что хотел бы поработать под руководством Курбана Бердыева.
— Кто лучший тренер в России прямо сейчас?
— Не работал с Бердыевым, но слышал о нем позитивные отзывы от ребят.
Мелкадзе как-то выкладывал в сторис фото с Курбаном Бекиевичем и подписью: «Первые 50 процентов знаний в футболе получил за 20 лет карьеры, другие 50 процентов — за 10 дней работы с Бердыевым».
Пантелеев, когда был в «Рубине», тоже поражался, насколько у этого тренера детализирована работа над тактикой. Мне тоже было бы интересно когда-нибудь поработать под его руководством.
Курбан Бердыев в декабре 2022 года возглавил «Сочи».