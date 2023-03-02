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Сегодня, 12:15

Ломовицкий: «Интересно когда-нибудь поработать под руководством Бердыева»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Курбан Бердыев
Курбан Бердыев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий в интервью «СЭ» рассказал, что хотел бы поработать под руководством Курбана Бердыева.

— Кто лучший тренер в России прямо сейчас?

— Не работал с Бердыевым, но слышал о нем позитивные отзывы от ребят.
Мелкадзе как-то выкладывал в сторис фото с Курбаном Бекиевичем и подписью: «Первые 50 процентов знаний в футболе получил за 20 лет карьеры, другие 50 процентов — за 10 дней работы с Бердыевым».

Пантелеев, когда был в «Рубине», тоже поражался, насколько у этого тренера детализирована работа над тактикой. Мне тоже было бы интересно когда-нибудь поработать под его руководством.

Курбан Бердыев в декабре 2022 года возглавил «Сочи».

Александр Ломовицкий. «Фернандо ударил меня сзади — я начал его ловить... Подрались мы нормально!» Откровенное интервью Ломовицкого

Александр Ломовицкий
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Курбан Бердыев
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