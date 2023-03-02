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Ломовицкий: «В «Химках творится какой-то сюрреализм. Сложно там находиться»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий в интервью «СЭ» рассказал о причинах ухода из «Химок».

— Как тебе Спартак Гогниев?

— У меня с ним нормальные отношения. Ссор не было. Гогниев — молодой специалист: эмоционален, заряжен. Когда он пришел, то произнес много правильных слов. Было даже интересно, что произойдет дальше, как он перестроит команду.

— Ты мог остаться в «Химках»?

— В теории да. Но посмотрите, сколько человек зимой покинуло команду. Это о многом говорит. Повторюсь, из-за негатива вокруг клуба мне было сложно там находиться. Это очень мешало концентрироваться на работе.

— В какой момент осознал, что не хочешь оставаться в «Химках»?

— Когда зарплату не платили полгода, а негатива становилось все больше. В конце концов в клубе начал твориться какой-то сюрреализм. Вы же сами видите, какой сейчас имидж у «Химок».

Александр Ломовицкий. «Фернандо ударил меня сзади — я начал его ловить... Подрались мы нормально!» Откровенное интервью Ломовицкого
Александр Ломовицкий
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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