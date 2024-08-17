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Сегодня, 08:15

Александр Львов рассказал, какая у него пенсия

Александр Кружков
Обозреватель
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Знаменитый спортивный журналист, бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России, обозреватель «СЭ» Александр Львов, которому сегодня исполняется 80 лет, рассказал о своей пенсии.

— Пенсия у вас какая?

— 25 тысяч с копейками. Государство считает, что этого достаточно. Хотя с 17 лет работаю, плачу налоги... Даже не представляю, как люди на такие деньги выживают. Я-то, слава богу, при деле, голова соображает. Пусть и не так быстро, как раньше.

В жизни были разные периоды, но в долг никогда не просил. И сам не даю. Ни родственникам, ни друзьям. Помню мудрую поговорку: «Не давай взаймы — тогда и врагов не будет».

Александр Львов. Александр Львов: «Если бы решение зависело от меня, тренером «Спартака» был бы Аленичев, Юран или Карпин»
Александр Львов
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