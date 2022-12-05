Маньяков: «То, что Гильермо доверяет Денисову и видит в нем сильные качества говорит о многом»

Руководитель агентства «FM Sports Agency» Александр Маньяков рассказал, как защитник «Спартака» Даниил Денисов чувствует себя в основном составе команды.

«Играть за такой большой клуб для Даниила — честь. Вы же видите, он прекрасно справляется. Более того, с каждой игрой Денисов становится только сильнее и ментально, и в плане мастерства, эффективно действует на нескольких позициях. Денисов пока не так много работал с большими тренерами в профессиональном футболе. Но то, что Гильермо ему доверяет и видит в нем сильные качества говорит о многом, это очень ценно», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний Денисов провел 24 матча в составе «Спартака» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.