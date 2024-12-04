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Сегодня, 14:54

Мартынович: «Не думаю, что уровень футбола в России упал»

Диана Андрющенко
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Бывший защитник «Краснодара», «Урала» и «Рубина» Александр Мартынович высказался об уровне футбола в России.

«Уровень упал? Не думаю, в любом случае сейчас в РПЛ есть легионеры хорошего уровня. Возможно, стало сложнее их приглашать, так как большинство хотят играть в еврокубках. В этом плане есть небольшие проблемы. Но все равно чемпионат в зрелищности точно не потерял», — цитирует Мартыновича «РБ Спорт».

По итогам 17 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит». На второй строчке располагается «Краснодар», на третьей — «Спартак».

Источник: «РБ Спорт
Александр Мартынович
Футбол
РПЛ
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