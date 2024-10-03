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Сегодня, 20:39

Медведев о сроках восстановления Глушенкова: «Врачебная тайна»

Руслан Минаев
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отказался называть сроки восстановления нападающего Максима Глушенкова.

«Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению», — цитирует Медведева Odds.

25-летний форвард вышел на замену на 64-й минуте матча с «Акроном» (5:1) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России и получил повреждение пять минут спустя. После консультации с медиками игрок отправился в раздевалку.

Нападающий Александр Соболев (слева) забил дебютный гол за &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo; (5:1). Шоу-матч «Зенита»: первый гол Соболева, травма Глушенкова, Дзюба среди зрителей

Ранее Глушенков перенес операцию после травмы руки в матче с «Химками» (1:1) в 5-м туре РПЛ.

В этом сезоне россиянин провел за «Зенит» 10 матчей, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Odds
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Максим Глушенков

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