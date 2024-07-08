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Сегодня, 18:23

Медведев — о возможном переходе Клаудиньо во «Фламенго»: «Пустопорожние слухи»

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Клаудиньо во «Фламенго».

«Пустопорожние слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

Клаудиньо играет за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 бразилец принял участие в 43 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых отличился 5 голами и 9 результативными передачами.

Контракт Клаудиньо с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего бразильца в 18 миллионов евро.

(Константин Передерий)

Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Фламенго
Александр Медведев (руководитель)
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