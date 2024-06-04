Медведев о возможном переходе Соболева: «В «Зените» запретов нет»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Много пишут про Соболева, якобы «Зенит» им интересуется.

— Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Все будете узнавать вовремя.

— Но мы просто в шоке, что игрок «Спартака» в «Зенит»...

— У нас был и Дзюба, и Быстров возвращался из «Спартака». У нас запретов нет (улыбается).

Ранее информацию о возможности такого перехода распространил журналист Иван Карпов.

4 июня «СЭ» сообщал, что Соболев не входит в планы «Зенита».

Контракт 27-летнего нападающего с красно-белыми рассчитан до конца июня 2026 года, его стоимость, по данным портала Transfermarkt, на данный момент составляет 7,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Соболев провел за московскую команду 34 официальных матча в РПЛ и Кубке России, забив в них 10 мячей и отдав 9 голевых передач.