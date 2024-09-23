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Сегодня, 07:30

Медведев: «Изоляция нашего футбола? Есть предпосылки к ее окончанию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Зенита» Александр Медведев отметил, что прошедший в Санкт-Петербурге матч Лиги легенд, который был посвящен памяти Павла Садырина, очень полезен для молодежи.

«Этот матч еще раз подтвердил, что такие встречи очень полезны. И чтобы вспомнить наших великих тренеров, и чтобы ветераны могли показать мастерство. И главное — это пример для молодых. Это преемственность истории, она очень важна. Кто не знает своей истории, у того нет будущего.

У нашего футбола очень хорошая перспектива. Миранчук при Месси забивает потрясающий гол, Сафонов играет на ноль в Лиге чемпионов. Это подтверждение моего заявления. Сколько еще в изоляции пребывать нашему футболу? Хотелось бы, чтобы это побыстрее закончилось, но, к сожалению, это не от нас зависит. Есть ли предпосылки к тому, что нас вернут? Есть, но о них говорить не буду», — цитирует «РБ Спорт» Медведева.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)

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