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Сегодня, 04:40

Медведев: «Позже посмотрим, будем ли продлевать с Бакаевым соглашение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Химки» на правах аренды.

«Контракт Бакаева с «Зенитом» оканчивается одновременно с завершением аренды в «Химках». Позже посмотрим, будем ли продлевать с ним соглашение», — цитирует «РБ Спорт» Медведева.

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. В сентябре прошлого года 28-летнего вингера арендовала «Аль-Вахда» из ОАЭ, летом 2024 года он вернулся в «Зенит».

Источник: «РБ Спорт»
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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