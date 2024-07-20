Александр Медведев надеется, что «Зенит» вернется в еврокубки

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, как сейчас «Зенит» играл бы в Лиге чемпионов.

— Вам не кажется, что в этом сезоне «Зенит» собрал лигачемпионскую команду?

— Понимаете, это все теории — как бы команда этого или прошлого сезона сыграла в Лиге чемпионов. Могут сказать: «Легко вам говорить, когда вы там не играете». Но команда играет в современный и качественный футбол.

— Нынешний «Зенит» смог бы добиться серьезного результата в Лиге чемпионов, если бы играл там?

— Надеюсь, что мы до этого доживем.

— Верите, что нас вернут в еврокубки в ближайшие четыре года?

— Я верю, — цитирует Медведева «РБ Спорт».

С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях.

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