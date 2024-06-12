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Медведев — о переговорах с «Бешикташем»: «Мы не комментируем процессы, мы освещаем результаты»

Зарина Халимхонова
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что сине-бело-голубые и «Бешикташ» начали официальные переговоры о трансфере полузащитников Бахтиера Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает издание Sports Digitale.

«Мы не комментируем процессы, мы освещаем результаты», — сказал Медведев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Зайнутдинов сыграл 37 матчей за «Бешикташ» и забил один гол.

Фернандеш провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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