Медведев — о переговорах с «Бешикташем»: «Мы не комментируем процессы, мы освещаем результаты»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что сине-бело-голубые и «Бешикташ» начали официальные переговоры о трансфере полузащитников Бахтиера Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает издание Sports Digitale.

«Мы не комментируем процессы, мы освещаем результаты», — сказал Медведев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Зайнутдинов сыграл 37 матчей за «Бешикташ» и забил один гол.

Фернандеш провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.