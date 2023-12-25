Александр Медведев — о видео Дзюбы: «Наш пацан!»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на видео, на котором Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполняет песню о «Зените» группы «Ленинград».

«Наш пацан!» — сказал Медведев «СЭ».

Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. В составе сине-бело-голубых форвард 4 раза становился чемпионом РПЛ, дважды — обладателем Кубка России и 4 раза — обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.