Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:17

Александр Медведев — о видео Дзюбы: «Наш пацан!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Дзюба и Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на видео, на котором Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполняет песню о «Зените» группы «Ленинград».

«Наш пацан!» — сказал Медведев «СЭ».

Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. В составе сине-бело-голубых форвард 4 раза становился чемпионом РПЛ, дважды — обладателем Кубка России и 4 раза — обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
21
13
Читайте также
Бивол подвел итоги боя с Артуром
Рудковская подвела итоги чемпионата России в Челябинске
Набиуллина прокомментировала присвоение ей статуса «разрушитель года»
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии
CNN предрек завершение конфликта на Украине заморозкой боевых действий
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Салихова: «Абаскаль — провал года, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу»
Черкасов заявил, что «Зениту» пора задуматься о смене тренера
Игрок «Рубина» Безруков: «Мои актерские способности? Только как у Соболева, могу что-то спародировать на поле»
Мостовой: «Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет РПЛ, но этого не случится»
Канчельскис: «Зарема имеет право говорить, что выиграла со «Спартаком» Кубок России»
Андреев заявил, что «Оренбург» не рассматривает приглашение Ионова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мостовой: «Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет РПЛ, но этого не случится»

Игрок «Рубина» Безруков: «Мои актерские способности? Только как у Соболева, могу что-то спародировать на поле»