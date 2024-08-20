Медведев: «Изидор по дороге в Сандерленд»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Вильсона Изидора в клуб из Англии.

«Вилсон Изидор по дороге в Сандерленд, Англия», — сказал Медведев «СЭ».

По информации «СЭ», один из клубов английского чемпионшипа проявляет интерес к 23-летнему Изидору. Француз, вероятно, может перейти туда на правах аренды с опцией выкупа.

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей и забил 4 гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Константин Передерий