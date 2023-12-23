Александр Медведев ответил на вопрос об уходе Ренана

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что информация об уходе защитника Роберта Ренана в аренду в «Интернасьонал» не соответствует действительности.

«Нет», — сказал Медведев РИА «Новости», отвечая на вопрос о возможном уходе игрока аренду.

Ранее издание ESPN Brasil сообщило, что бразильский клуб арендует 20-летнего футболиста до конца 2024 года. В соглашении будет предусмотрена опция выкупа.

В текущем сезоне Ренан провел за «Зенит» 8 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Защитник выступает за сине-бело-голубых с января этого года.