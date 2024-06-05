Медведев назвал тяжелым путь «Зенита» в РПЛ: «В юбилейный сезон команда будет играть как положено»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном усилении команды.

«Тренерский штаб отлично знает, где мы можем усиливаться. Очень тяжелый чемпионат. 7 поражений, 6 ничьих. Такое трудно себе представить, что с такими очками... Хотя бы если бы у нас одна ничья была победой, одно поражение было бы ничьей, мы бы оказались в двух очках к последнему туру. Все бы зависело от нас. Команда в юбилейный сезон будет готовиться и играть как положено. Мы покажем, как встречают юбилеи!» — сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России, а также одолела «Балтику» (2:1) в Суперфинале FONBET Кубка России.