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Сегодня, 18:50

Медведев — о скандировании болельщиков ЦСКА на матче с «Зенитом»: «Оглох»

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал кричалки болельщиков ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура РПЛ. Фанаты скандировали «Зенит» — позор российского футбола».

— Как вам крики болельщиков («Зенит» — позор российского футбола)?

— Оглох, — сказал Медведев.

«Зенит» набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА (13) находится на пятой строчке. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Медведев (руководитель)

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