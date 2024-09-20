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Сегодня, 20:05

Медведев — об оскорблениях Соболева: «В своем глазу бревна не видят, а в чужом соринку ищут»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» оскорбления некоторых фанатов петербургского клуба в адрес нападающего Александра Соболева.

«Эта тема требует серьезного психоаналитического анализа. Если 5 тысяч фанатов, которые хорошо поддерживали команду, позволяют себе нецензурно, беспочвенно оскорблять одного из наших футболистов, я с этим никогда не соглашусь. Это означает только одно — они у себя в глазу бревна не видят, а соринку в глазах другого человека ищут», — сказал Медведев.

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит

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