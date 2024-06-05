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Сегодня, 11:25

Медведев — о праздновании Венделом чемпионства: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» празднования бразильского полузащитника Вендела побед в составе клуба.

— Не страшно ли клубу отпускать Вендела после таких бурных празднований по окончании чемпионата России?

— Он вообще тихоня, что вы (смеется).

— Он курил в прямом эфире...

— Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!

После победы «Зенита» в чемпионате России-2023/24 Вендел провел прямой эфир в соцсетях, во время которого курил сигареты и кальян, а также пил спиртное.

Чемпионская раздевалка &laquo;Зенита&raquo;: Нуралы Алип, Александр Коваленко, Михаил Кержаков, Густаво Мантуан и&nbsp;Вендел. Чемпионская раздевалка «Зенита»: Кержаков обливал шампанским Медведева, Вендел с пивом танцевал лезгинку!

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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