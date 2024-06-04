Медведев о сигаре после победы в финале Кубка России: «Отправил фото Анчелотти, ему понравилось»

Сегодня, 19:36
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о том, что отправил фото с сигарой главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти.
— Как настроение после требла и празднований?
— Настроение праздничное. Очень радостное.
— Вы удивили всех фотографией с этой сигарой, как Карло Анчелотти.
— Я ему отправил, ему тоже понравилось (смеется).
«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.