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Сегодня, 19:36

Медведев о сигаре после победы в финале Кубка России: «Отправил фото Анчелотти, ему понравилось»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о том, что отправил фото с сигарой главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти.

— Как настроение после требла и празднований?

— Настроение праздничное. Очень радостное.

— Вы удивили всех фотографией с этой сигарой, как Карло Анчелотти.

— Я ему отправил, ему тоже понравилось (смеется).

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

Карло Анчелотти
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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