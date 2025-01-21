Александр Медведев рассказал, как бразилец Луис Энрике может усилить игру «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отметил, что новичок Луис Энрике может помочь питерской команде благодаря своей универсальности.

24-летний бразильский полузащитник перешел в российский клуб из «Ботафого». Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года с возможностью продления на один сезон.

«Это игрок, которого признали лучшим футболистом в Северной и Южной Америке. Такие титулы случайно не даются, он обошел в этом соревновании Лионеля Месси. Это игрок очень интересный, он может играть и на одной позиции, и в сочетании с нашими другими футболистами в середине поля, нападении. Мы считаем, что это будет усиление», — приводит ТАСС слова Медведева.

Энрике выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он выиграл национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Ранее бразилец также играл за «Флуминенсе» и «Бетис».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место, набрав 39 очков. Клуб уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.