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Сегодня, 08:08

Медведев: «Есть несколько кандидатов в соперники, с которыми «Зенит» может сыграть в марте»

Алина Савинова
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о товарищеских матчах петербургской команды во время пауз на игры сборных.

«Переговоры с «Фенербахче» о товарищеском матче находятся на продвинутой стадии. Надеюсь, что скоро сможем официально объявить о дате и о времени матча. Игра пройдет в Стамбуле в ноябрьскую паузу на матчи сборных. Что касается мартовской паузы, есть несколько кандидатов в соперники, но я пока не буду их называть. Они из разных стран», — цитирует Медведева Metaratings.ru.

После 11 туров РПЛ «Зенит» с 26 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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