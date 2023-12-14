Александр Медведев включил четырех футболистов «Зенита» в пятерку лучших игроков года

Сегодня, 22:50
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поставил на первое место полузащитника команды Вендела.
Также в его пятерку вошли: Малком («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия / «Зенит»), Дуглас Сантос, Матео Кассьерра (оба «Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА).