Сегодня, 18:48
Член исполкома РФС Александр Мирзоян прокомментировал итоги заседания исполкома РФС, где обсуждался возможный переход организации из УЕФА в АФК.
Сборная России была исключена из стыковых матчей на ЧМ-2022 и отстранена от отбора на Евро-2024.
— Почему не было принято решение о переходе в АФК?
— Вы считаете, что такое серьезное решение надо сразу принимать? Надо все посмотреть: плюсы и минусы, обсудить до конца. Тогда и будет приниматься решение.
— А что может измениться за 2-3 дня?
— А что вы сегодня хотели услышать?
— Да. Мы переходим. Или — нет, мы остаемся.
— Чтобы сказать «да» или «нет», нам нужно все обсудить. Вы думаете, что это так все быстренько? Взял и ушел?
— Вы за уход в Азию или против?
— Моя личная позиция — обсудить.
— А в обсуждении какую точку зрения вы занимаете? Например, Колосков против ухода.
— Я должен разобраться. Колосков более опытный человек, нежели я.
— Правда ли, что большинство членов исполкома РФС было за уход в Азию?
— Это вы у них спрашивайте. Я вам это не буду говорить.
— Наводили справки, готовы ли нас принять в Азии?
— Лично я не наводил.
— Может, об этом говорил кто-то из членов исполкома? Или президент РФС Александр Дюков?
— Вы у них и спросите. Я сказал вам свое мнение.
— Вас не смущает, что если уйдем в Азию, то назад в УЕФА будет уже не вернуться?
— Когда до меня все дойдет, тогда я вам все расскажу.
— Получается, что сегодняшнего обсуждения не хватило?
— Все, закрыли тему. Я занимаюсь другими вопросами, — сказал Мирзоян «РБ Спорт».