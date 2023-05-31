Мирзоян: «Карпин провел хороший сезон с «Ростовом»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мирзоян рассказал, кто из тренеров РПЛ смог приятно удивить в этом сезоне.

«Если говорить о лучшем тренере, то Семак пятый год подряд выигрывает чемпионат. Наверное, это лучший тренер. С другой стороны, можно сказать, что лучший — Карпин. Он, не имея такого подбора игроков, как у Семака, провел хороший сезон. «Ростов» даже поднимался на верхние места таблицы. Федотов, работающий в ЦСКА, создавал команду с трудом, но она заиграла. Осинькин в «Крыльях Советов», не имея сильного подбора игроков, показывает потрясающие, красивые матчи. Но результат такой, что нужно бороться за выживание», — приводит слова Мирзояна Metaratings.ru.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, тренер «Ростова» Валерий Карпин и наставник «Зенита» Сергей Семак были включены в число претендентов на приз лучшему тренеру сезона РПЛ.